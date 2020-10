Eva Henger e Mercedesz hanno finto i loro litigi? L’ex attrice smentisce

Eva Henger e la figlia Mercedesz Henger non si parlano da circa un anno. Le due più volte hanno parlato del loro turbolento rapporto affermando che non hanno ancora fatto pace. Di recente l’ex attrice ha accusato per l’ennesima volta Lucas Peracchi, è infatti convinta che sia colpa del fidanzato della figlia se le due si sono allontanati. Mamma Henger ha ribadito che in passato lei e Memj erano molto legate, avevano un bellissimo rapporto ed è per questo che non capisce come la figlia si sia potuta far influenzare in modo così negativo dal fidanzato permettendogli di dividerle.

Eppure, una fonte anonima a Dagospia ha raccontato di aver visto nei giorni scorsi madre e figlia insieme in un ristorante a Roma. Ha anche precisato che il loro rapporto sembrava molto sereno, si abbracciavano e baciavano. L’uomo, che ha preferito restare anonimo, ha accusato Mercedesz Henger e la madre Eva Henger di aver finto fino ad ora i loro litigi familiari per ricevere inviti con relativi cachet nelle trasmissioni di Barbara d’Urso.

I litigi tra Eva Henger e Mercedesz non sono reali? Ecco cosa ha detto l’ex attrice

Dopo aver letto il pettegolezzo Eva Henger ha subito contattato Dagospia smentendo quanto detto dalla fonte anonima in merito ai suoi finti litigi con la figlia. L’ex attrice ha fatto sapere di essere in Ungheria dal 28 agosto. Non è più tornata in Italia da allora perché il primo ministro Orban il primo settembre ha chiuso le frontiere dunque l’uomo non può averla vista a Roma insieme a Mercedesz Henger. La Henger ha concluso dicendo che quando detto dall’uomo a Dagospia è solamente “Una caz….a”.