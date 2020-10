Eva Henger contro Peracchi: “Non vuole che Mercedesz si riavvicini a me”

Non è ancora tornato il sereno tra Eva Henger e la figlia Mercedesz Henger, le due hanno litigato da circa un anno e una possibile riconciliazione non sembra essere affatto vicina. Ospite ieri a Casa Chi, programma condotto da Alfonso Signorini su Instagram, l’ex attrice a luci rosse ha parlato ancora una volta del suo turbolento rapporto con la figlia.

Eva Henger continua ad essere convinta che la causa del suo allontanamento con la figlia sia il fidanzato Lucas Peracchi, a detta sua sarebbe stato l’ex tronista di Uomini e Donne a dividerle. Lei vorrebbe avere un chiarimento con Mercedesz Henger, ma pensa che sia Lucas ad impedire un loro riavvicinamento. In passato le due sono sempre state molto legate, avevano un bellissimo rapporto ed è per questo che non capisce come la figlia si sia potuta far influenzare in modo così negativo dal fidanzato permettendogli di dividerle. Parlando del suo attuale rapporto con la figlia la Henger a Casa Chi ha detto: “Non è cambiato nulla, quella persona non vuole che Mercedesz si riavvicini a me”. Per poi aggiungere: “Non pensavo che mia figlia potesse innamorarsi di un uomo che divide madre e figlia”.

Eva Henger torna ad attaccare Lucas Peracchi, svela poi che non parteciperebbe al GF Vip con Mercedesz

Eva Henger ha fatto sapere che non parteciperebbe al Grande Fratello Vip insieme alla figlia, a detta sua però a Mercedesz piacerebbe far parte del cast. L’ex attrice ha rivelato che l’esperienza vissuta all’Isola dei famosi le è bastata, pensa che nella casa più spiata d’Italia litigherebbe con tutti dal primo giorno. La Henger ha quindi accusato ancora una volta Lucas Peracchi dicendo che è colpa sua se lei e la figlia si sono allontanate. Il noto personal trainer e Mercedesz replicheranno alle ultime dichiarazioni di Eva? Non ci resta che attendere nuove indiscrezioni per scoprirlo.