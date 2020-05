Clizia Incorvaia parla di Paolo: “La distanza alimenta il nostro desiderio”

Si torna a parlare della storia d’amore nata tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro durante la quarta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Nella casa più spiata d’Italia si è creato tra loro un legame speciale, dopo poche settimane è scoppiato l’amore. I due non vedevano l’ora di stare insieme dopo il reality, ma a causa dell’emergenza Coronavirus non si sono ancora visti. Lei è in Sicilia con la sua famiglia, l’ex gieffino è invece a Roma con la madre.

In un’intervista rilasciata a Novella 2000 la Incorvaia parlando di Paolo Ciavarro ha detto che la cosa più incredibile è che non sono mai stati insieme. Nella casa più spiata d’Italia si sono trattenuti, non hanno ‘consumato’ il loro amore. La redazione aveva detto alla coppia che se si fossero lasciati andare non avrebbero mandato in onda le immagini, loro però non se la sono sentiti. Clizia Incorvaia ha aggiunto: “Comunque a chi capita di amarsi e non ‘consumarsi’? Abbiamo una voglia matta di fare l’amore”. Per poi aggiungere: “Tra me e Paolo la distanza non fa altro che alimentare il desiderio.” A detta sua realtà e irrealtà si confondono, lei e Paolo sono separati da un lockdown impensabile, un destino strano che sembra separarli ma che invece li unisce.

Clizia Incorvaia ha fatto sapere che nonostante siano lontani fisicamente lei e Paolo Ciavarro sono comunque molto uniti. I due parlano moltissimo, soprattutto la notte, a detta sua non si stancano mai. Durante le loro lunghe conversazioni parlano di tutto, si prendono anche in giro. La coppia non vede l’ora di vedersi e godersi il loro amore.