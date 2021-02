Gf Vip, Andrea Zenga e Rosalinda sempre più vicini: scatta il bacio

Sta nascendo l’amore tra due concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip, si tratta di Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. Da settimane si parla del loro avvicinamento e della loro complicità, lei gli aveva anche scritto un biglietto dove gli aveva dedicato speciali parole. Fino ad ora non avevano ammesso di provare un interesse reciproco perché lei ha un fidanzato fuori dalla casa, ma adesso non si nascondono più.

La scorsa settimana Andrea Zenga nonostante la sua timidezza ha ammesso in un confessionale che gli piace tutto di Rosalinda Cannavò, però l’unica ragazza che a lui piace è fidanzata da dieci anni ed è per questo che si trattiene. Quando la gieffina durante la 39esima puntata ha visto il confessionale è rimasta senza parole, non si aspettava una simile confessione da parte sua. Anche da parte sua l’interesse e la voglia di approfondire la conoscenza con il gieffino è palese, ma sa che deve ancora chiarire con Giuliano. Al Grande Fratello Vip ha detto che vuole portare rispetto al fidanzato, stare lontana da Zenga però sembra essere sempre più difficile.

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò sempre più complici, il gieffino l’ha baciata

Sabato sera Andrea Zenga ha ammesso alla Cannavò che si tra frenando per non metterla in difficoltà. Le ha poi detto che vuole aspettare i suoi tempi ribadendo ciò che prova per lei. Ieri, proprio nel giorno di San Valentino, i due si sono lasciati un po’ andare mentre si scambiavano effusioni a letto. Tra abbracci e parole speciali si sono baciati. Non un bacio pieno di passione, ma un bacio tenero e dolce. È stato lui che si è avvicinato e l’ha baciata quasi sulle labbra. Lei si è coperta imbarazzata, però sembrava molto felice.

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sono sempre più vicini, ciò che sta nascendo tra loro la fa sentire in colpa nei confronti di Giuliano. Dopo il bacio si è sfogata con Stefania Orlando, in lacrime ha detto: “Non so come gestire questa cosa, ma so che è giusta”. La sua compagna d’avventura le ha detto che deve sentirsi libera di fare ciò che desidera, a detta sua a volte ci vuole un po’ di sano egoismo.