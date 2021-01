Rosalinda Cannavò in crisi dopo il messaggio di Giuliano: “Ho dei dubbi”

Rosalinda Cannavò ha ricevuto una sorpresa da parte del fidanzato Giuliano al Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Nel giorno del loro anniversario le ha preparato un videomessaggio dove le ha dedicato importanti e speciali parole d’amore. I due sono lontani da circa quattro mesi, a differenza di ciò che in molti pensavano lui la sta aspettando fuori dalla casa e le ha ribadito di essere innamorato di lei.

Tante le cose che Giuliano ha detto alla gieffina, a detta sua consapevolezza è la parole che sta caratterizzando il suo percorso e anche lui in questi mesi ne ha maturate molte. Una di queste è aver capito più che mai la potenza indescrivibile dell’amore. Il fidanzato di Rosalinda Cannavò ha ribadito che il loro amore ha regalato loro tanto amore ma anche tanta sofferenza. Pensa però che questa sofferenza permetterà loro di vivere momenti felici. In molti hanno notato che la gieffina non ha mostrato troppo entusiasmo mentre guardava il videomessaggio di Giuliano.

Rosalinda Cannavò confessa di avere dei dubbi sul fidanzato Giuliano

Rosalinda Cannavò dopo la puntata ha ammesso di avere dei dubbi, più volte ha detto che vorrebbe dare una svolta alla sua storia d’amore con Giuliano perché dopo tutti questi anni vivono ancora separati. Non vorrebbe però che lui fosse legato a lei per abitudine. Nella notte durante una chiacchierata con Andrea Zelletta ha detto: “Quel dubbio che io sono l’abitudine, la certezza. Non voglio che siamo in un rapporto tra fratello e sorella perché ci conosciamo da 10 anni. Questo non mi basta e non lo vorrei mai.” La gieffina ha poi detto che lei e Giuliano hanno passato momenti davvero brutti e ora vuole fare chiarezza. Al gieffino ha poi detto che non sta dicendo che non è innamorata del fidanzato altrimenti non sarebbe tornata con lui la scorsa estate. Ha però ribadito che ha dei dubbi.