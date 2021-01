GF Vip Dayane Mello, la madre la sbugiarda: “Smettila di dire queste cose”

Dayane Mello ha attirato non poco l’attenzione dei telespettatori durante la 32esima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera, 11 gennaio 2021, su Canale 5. Nella casa più spiata d’Italia la modella brasiliana si è messa a nudo, più volte ha parlato delle difficoltà affrontate quando era solo una bambina. La gieffina per anni ha vissuto in povertà, aveva anche rivelato che la madre era addirittura arrivata a prostituirsi per andare avanti.

Ieri sera Alfonso Signorini ha fatto andare la Mello nella Mystery Room, le ha poi detto che c’era per lei un messaggio da parte della madre. Dayane ha fatto sapere che non ricordava nemmeno il volto della madre perché non la vedeva da quando aveva circa tredici anni. La madre della gieffina ha contattato la produzione del Grande Fratello Vip per smentire ciò che la figlia ha detto nella casa. Tra le varie cose la donna ha detto: “Ho avuto difficoltà nella vita ma non sono mai stata una prostituta, mai.” Ha fatto poi sapere che il padre l’ha portata via da lei a causa delle sue difficoltà, a detta sua l’uomo non l’ha mai aiutata. A detta sua per una madre è doloroso vedere che una figlia stia sempre a cercare nel suo passato. La madre di Dayane Mello ha concluso la lettera dicendo alla figlia di lasciarla tranquilla e di vivere la sua vita, la ama e le ha chiesto di smetterla di dire queste cose.

Dayane Mello ha mentito sulla madre al GF Vip? Ecco cosa ha detto la gieffina

Alfonso Signorini a Dayane Mello ha detto di aver notato da parte sua indifferenza mentre vedeva la madre e ascoltava le sue parole. La gieffina ha ribadito che la madre non c’è mai stata, per lei quindi non è facile provare qualcosa. Ha però fatto sapere che le piacerebbe andare a trovarla in Brasile, vorrebbe anche farle conoscere la figlia Sofia. In merito al fatto di aver raccontato al Grande Fratello Vip una versione diversa da quella della madre si è giustificata dicendo che lei ha riportato solo ciò che le hanno raccontato.