Magalli svela: “Ecco perché ho rifiutato il confronto con Adriana al GF Vip”

Adriana Volpe e Giancarlo Magalli continuano a lanciarsi frecciatine e insulti, nessuno dei due sembra essere intenzionato a mettere una pietra sopra agli screzi avvenuti tra loro in passato. Di recente il conduttore sul suo profilo Instagram ha ironizzato sullo share del programma condotto dalla Volpe insieme al giornalista Alessio Viola, l’ex gieffina non l’ha presa affatto bene.

Erano in molti a voler assistere ad un confronto tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli al Grande Fratello Vip, la conduttrice era uno dei concorrenti della quarta edizione. Se n’è parlato per settimane ma il conduttore non ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia per parlare con l’ex collega e cercare di chiarire i loro dissapori. In un’intervista concessa al settimanale Nuovo Tv Magalli ha confessato che gli era stato proposto di entrare nella casa per un confronto con Adriana, se ciò non è avvenuto è solo perché lui non ha voluto. Tra le varie cose il conduttore ha detto: “Ho declinato l’invito, tra l’altro rifiutando un bel compenso. Non mi piaceva l’idea di andare lì per metterla in difficoltà. E non mi sarebbe neppure piaciuto il contrario, ovvero l’opzione di essere una sua vittima. Quindi ho preferito lasciar perdere”.

Adriana Volpe continua a nominare Giancarlo Magalli per far parlare di sé?

Giancarlo Magalli ha parlato del fatto che da anni si continua a parlare della sua diatriba con Adriana Volpe, a detta sua non se ne può più! Il conduttore ha poi aggiunto che l’ex collega anni fa ha scoperto che facendo il suo nome riusciva a far parlare di sé ed è per questo che continua a menzionarlo. L’ex gieffina replicherà alle parole di Magalli? Non ci resta che attendere nuove indiscrezioni per scoprirlo.