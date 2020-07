Adriana Volpe replica a Giancarlo Magalli: “Non riuscirai a zittirmi”

Torna ad attirare l’attenzione del gossip nelle ultime ore Adriana Volpe, ex concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Da poco la Volpe è tornata in televisione al timone del nuovo programma Ogni Mattina, in onda su Tv8. Poche ore fa Giancarlo Magalli sul suo profilo Instagram ha ironizzato sullo share del programma condotto dalla Volpe insieme al giornalista Alessio Viola.

Giancarlo Magalli ha postato uno 0,9% insieme ad una faccina che faceva il gesto del dito sulla bocca, come a dire stai zitta! Adriana Volpe non è certo rimasta in silenzio di fronte al gesto dell’ex collega, eppure sembrava che i due volessero mettere una pietra sopra a tutto ciò che è successo tra loro negli ultimi anni. In diretta la conduttrice ha detto: “Vorrei fare una replica a un messaggio, un post che Giancarlo Magalli ha scritto ieri e che oggi ha prontamente tolto. C’era un gesto che dice di stare zitta. Caro Giancarlo questo gesto non me lo fai, hai provato per tanti anni a farmi stare zitta, non ci sei riuscito e non ci riuscirai oggi”.

Adriana Volpe attacca in diretta Giancarlo Magalli

Adriana Volpe ha commentato il gesto di Giancarlo Magalli anche sul suo profilo Instagram. Tramite un post ha ribadito che quel gesto a lei non lo fa e non riuscirà a farla stare zitta. La conduttrice ha parlato della caduta di ascolti de I Fatti Vostri, precisando di essere rimasta in silenzio davanti al calo di share. A detta sua il suo gesto la offende, non ha intenzione di rimanere in silenzio perché rappresenta una squadra che sta costruendo un futuro. La Volpe pensa che i giovani vanno incoraggiati, ma a parer suo Magalli i giovani li teme. L’amata conduttrice ha poi concluso dicendo: “Tu caro Giancarlo con questo gesto, sempre a voler zittire, non hai rispetto del prossimo e soprattutto delle donne e questo non te lo consento.”