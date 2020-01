Licia Nunez risponde a Imma Battaglia al GF Vip: “Non sono una bugiarda”

Durante la quarta puntata del Grande Fratell Vip, andata in onda ieri 17 gennaio su Canale 5, Licia Nunez ha replicato alle ultime dichiarazioni dell’ex fidanzata Imma Battaglia. Ospite di Barbara d’Urso all’ultima puntata di Domenica Live, la nota attivista ha detto di non aver invitato la gieffina al suo matrimonio con Eva Grimaldi, a detta sua si sarebbe invitata da sola. L’ex fidanzata della Nunez pensa che stia sfruttando il suo nome e quello della Grimaldi per ottenere maggiore visibilità.

Ieri al Grande Fratello Vip Alfonso Signorini ha fatto ascoltare a Licia Nunez le dichiarazioni di Imma Battaglia, dandole così la possibilità di replicare. La gieffina ci ha tenuto subito a precisare che se si trova nella casa più spiata d’Italia non è grazie a Imma ma perché da vent’anni la sua professione è quella di fare l’attrice. Ha poi aggiunto che in un provino è normale che escano anche dettagli sulla vita privata, lei ha parlato di Imma perché tra loro c’è stata una storia di sette anni di convivenza e amore. La Nunez ha smentito poi di essersi autoinvitata alle nozze di Imma e Eva, al conduttore ha detto di aver ricevuto un invito telefonico a metà marzo, la Battaglia si è poi recata da lei, ha un invito cartaceo che lo prova.

Licia Nunez contro Imma Battaglia al Grande Fratello Vip

Licia Nunez ci ha tenuto anche a precisare che non sfrutta il nome di Eva e Imma, ha fatto sapere che l’unica intervista che ha rilasciato sulla sua relazione con l’attivista risale al 2011, la loro storia era già finita. La gieffina ha ribadito di essere offesa con Eva Grimaldi, il motivo? Al conduttore ha spiegato che quando era all’Isola e Imma l’ha raggiunta molte testate l’hanno contattata per scoprire il motivo della loro rottura, ma lei non ha mai detto nulla. Signorini le ha chiesto cosa potrebbe avere Eva più di lei, a questa domanda ha risposto: “Ha degli anni in più ed è coetanea con Imma”.