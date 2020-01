Licia Nunez, la fidanzata Barbara l’ha lasciata su Ig: “Sei andata oltre…”

Torna ad attirare l’attenzione del gossip Licia Nunez, concorrente dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Dopo aver fatto il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia ha più volte parlato della sua storia d’amore con Imma Battaglia duarata 7 anni, le due hanno avuto anche un confronto nella casa.

Al Grande Fratello Vip l’attrice ha subito detto di essere fidanzata da due anni con una donna di nome Barbara Eboli, lei all’inizio l’ha sostenuta sui social ma poche ore fa ha deciso di prendere le distanze da lei. L’ormai ex fidanzata di Licia Nunez si è detta stanca del suo atteggiamento nella casa più spiata d’Italia, proprio per questo ha deciso di lasciarla. In un post pubblicato sul suo profilo Instagram la donna ha scritto: “Licia Nunez, da quando sei entrata nella Casa del GF non è mai stato facile capire i tuoi racconti. Ci ho provato, con impegno e con amore. Ma ognuno di noi ha un limite che non va intaccato se non si vuole ferire e tu l’hai fatto”.

Barbara Eboli ha lasciato Licia Nunez, a detta sua non può più comprenderla

L’ex fidanzata di Licia Nunez ha fatto poi sapere di non aver apprezzatto affatto che la gieffina abbia raccontato davanti alle telecamere un gesto che pensava fosse solo loro. Delusa e amareggiata ha concluso dicendo: “Sei andata oltre… ora sono stanca e come preannunciato non posso comprenderti più. Buon percorso“. Barbara non è nemmeno riuscita ad aspettare che la gieffina tornasse a casa per affrontare i loro problemi, ha infatti preferito lasciarla pubblicamente, con un messaggio sui social.

La questione verrà dicuramente affrontata nella puntata di stasera, 24 gennaio, su Canale 5. La Nunez come prenderà la decisione dell’ormai ex fidanzata? Le due avranno la possibilità di confrontarsi al Grande Fratello Vip? Questo non possiamo ancora saperlo, non ci resta che attendere la messa in onda delle nuove puntate del reality per saperne di più.