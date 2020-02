Licia Nunez in lacrime al GF Vip: “Temevo il giudizio di mia madre ma…”

Si torna a parlare di Licia Nunez, concorrente dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Nella casa più spiata d’Italia l’attrice sta svelando molti dettagli della sua vita privata e personale, negli ultimi giorni ha parlato anche del suo difficile e delicato rapporto con la madre. La gieffina ha ammesso di avere paura del giudizio della madre in merito al fatto che sia lesbica, la donna ci ha tenuto però a tranquillizzarla tramite una lettera.

Nel corso della 13esima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda su Canale 5 ieri 21 febbraio, Alfonso Signorini ha chiesto a Licia Nunez di recarsi nella Mistery Room dove le ha poi mostrato la lettera che la madre le ha scritto. La donna ci ha tenuto a farle sapere di essere sempre stata orgogliosa e fiera di lei. È felice di come si sta comportando nella casa più spiata d’Italia.

La madre della gieffina ha detto che le due si sono molto allontanate quando lei è andata via di casa, ha vissuto il distacco come un lutto. La donna le ha detto di non essersi mai intromessa nella sua vita privata, ci ha tenuto però a farle sapere che lei e i suoi fratelli sono felici che abbia parlato della sua vita privata della casa, ha poi aggiunto che Barbara sarà la sua eccezionale compagna di vita. L’ha poi invitata a continuare così nella casa, ha poi concluso dicendo che le vuole molto bene.

Licia Nunez si emoziona leggendo la lettera della madre al GF Vip

Licia Nunez leggendo le bellissime parole della madre non è riuscita a trattenere la commozione. Ad Alfonso Signorini ha detto che ricorda che per la madre è stato un momento brutto quando ha deciso di andare via di casa. La gieffina ha fatto sapere di aver parlato alla madre di Barbara, della relazione con Imma Battaglia ne è invece venuta a conoscenza tramite alcune interviste. La Nunez ha poi concluso dicendo: “Temevo il giudizio di mia madre e invece ho trovato una donna straordinaria. Ogni figlio gay o figlia lesbica meriterebbe una mamma come la mia“.