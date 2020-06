Licia Nunez, figlio con Barbara: “Sto iniziando l’inseminazione assistita”

Torna ad attirare l’attenzione del gossip Licia Nunez, ex concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Nella casa più spiata d’Italia la Nunez si è lasciata sfuggire alcune importanti rivelazione sulla sua vita privata, ha parlato anche dell’aborto spontaneo avuto nel 2003. A causa della grave perdita è stata davvero male, il dolore l’aveva spinta nel baratro dell’alcolismo.

Dopo il reality Licia Nunez aveva confessato di essere pronta a diventare mamma, di certo nulla potrà farle dimenticare la sofferenza provata dopo l’aborto, con il tempo però ha imparato a convivere col suo dolore. Ad oggi l’ex gieffina è felice accanto alla compagna Barbara Eboli, entrambe sono pronte ad allargare la famiglia. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, nel nuovo numero in edicola da oggi 17 giugno 2020, l’attrice ha svelato: “Sto iniziando la prima fase dell’inseminazione assistita perché io e la mia compagna vogliamo allargare la famiglia. Vorrei una femmina. Solo così potrò dimenticare l’inferno nel quale anni fa ero precipitata per il mio bambino mai nato”.

Licia Nunez vuole vivere la vita con gioia, vuole costruire qualcosa di magico e unico ed è per questo che lei e la compagna vogliono un figlio. Lei e Barbara stanno insieme da circa tre anni e sono più innamorate e complici che mai. La Nunez ha quindi scelto di sottoporsi all’inseminazione assistita e spera che il suo desiderio di diventare mamma si realizzi presto.