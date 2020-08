Daniele Scardina vuole riconquistare Diletta Leotta: “Non l’ho tradita…”

Si torna a parlare della fine della storia d’amore tra Diletta Leotta e Daniele Scardina. I due stavano insieme da circa un anno, hanno vissuto il lockdown previsto per l’emergenza Coronavirus insieme a casa della conduttrice e sembravano essere più innamorati e felici che mai. Qualcosa è però cambiata tra loro nell’ultimo periodo, ad oggi non stanno più insieme. Dopo essersi detti addio sono partiti entrambi per le vacanze, scegliendo mete diverse.

Quali sono i motivi che hanno spinto Diletta Leotta e Daniele Scardina a mettere fine alla loro bellissima storia d’amore? Nei giorni scorsi si era parlato di un presunto tradimento del pugile, il settimanale Chi ha fatto sapere che la conduttrice di DAZN lo avrebbe buttato fuori di casa dopo aver scoperto di essere stata tradita. Fino a poche ore fa il pettegolezzo non era stato ancora confermato o smentito dai diretti interessati, dopo un periodo di silenzio il pugile ha però deciso di fare un po’ di chiarezza. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, Scardina parlando di Diletta ha detto: “Io la amo e non l’ho tradita”.

Daniele Scardina non si arrende con Diletta Leotta, il pugile vuole riconquistarla

Daniele Scardina è ancora molto innamorato di Diletta Leotta, pensa che sia la cosa migliore che gli sia capitata nella vita. Il pugile non ha nessuna intenzione di arrendersi di fronte alla loro rottura, vuole infatti riconquistare l’ex fidanzata a tutti i costi. Lui stesso ha detto: “Sono pronto a riprenderla, perché il mio cuore ed il suo sanno che cosa ci siamo dati“. Ad oggi entrambi si trovano in vacanza in Sardegna, ma alloggiano in posti diversi e non trascorrono il tempo insieme. Lui riuscirà davvero a riconquistarla? Non ci resta che attendere per saperne di più sul loro rapporto.