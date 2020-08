Diletta Leotta dopo la rottura con Scardina: “Tema importante e delicato”

Da settimane si continua a parlare della fine della storia d’amore tra Diletta Leotta e Daniele Scardina, una rottura che ad oggi non è stata ancora confermata dai diretti interessati. I due stavano insieme da circa un anno, hanno vissuto il lockdown previsto per l’emergenza Coronavirus insieme a casa della conduttrice e sembravano essere più innamorati e felici che mai. Qualcosa è però cambiata tra loro nell’ultimo periodo.

Diletta Leotta e Daniele Scardina non stanno più insieme, dopo essersi detti addio sono partiti entrambi per le vacanze, scegliendo mete diverse. Lei è torna a Catania, in Sicilia, dove è nata e cresciuta per stare un po’ di tempo con la sua famiglia e farsi supportare in questo delicato momento. Il noto pugile si è invece recato a Ibiza insieme ad alcuni amici, probabilmente per lasciarsi alle spalle ciò che è successo con la Leotta. Ma perché la loro relazione è giunta improvvisamente al capolinea? Nei giorni scorsi si era parlato di un presunto tradimento del pugile, il settimanale Chi ha fatto sapere che la conduttrice di DAZN lo avrebbe buttato fuori di casa dopo aver scoperto di essere stata tradita. Un pettegolezzo che però non è stato ancora confermato dai diretti interessati.

Diletta Leotta parla del suo rapporto con Daniele Scardina, non rivela dettagli sulla rottura

Nelle ultime ore Diletta Leotta ha finalmente rotto il silenzio dopo la fine della sua storia d’amore con Daniele Scardina. In un’intervista rilasciata alla rivista Gente la Leotta ha detto: “La storia tra me e Daniele è un tema troppo importante e delicato per banalizzarlo, come accade invece sui social. Non basterebbero sei pagine per raccontare il nostro rapporto”. La bellissima conduttrice non ha rivelato altri dettagli in merito alla rottura con il noto sportivo. Al momento ha preferito mantenere il più stretto riserbo in merito al suo attuale rapporto con Scardina.