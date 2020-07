Diletta Leotta e Daniele Scardina non stanno più insieme? Il gossip

Ad attirare non poco l’attenzione del gossip nelle ultime ore Diletta Leotta e Daniele Scardina, questa volta però non si tratta di paparazzate al mare, in barca o di baci infuocati, sembra infatti che la loro storia d’amore sia finita. A far trapelare l’indiscrezione ci ha pensato Riccardo Signoretti sul suo profilo Instagram, facendo sapere che i dettagli sulla loro rottura saranno svelati sul nuovo numero del suo giornale, il settimanale Nuovo. Sulla rivista si legge: “Diletta e King Toretto: è finito l’amore“.

Al momento non è chiaro il motivo che abbia spinto Diletta Leotta e Daniele Scardina a lasciarsi. Fino ad ora si erano sempre mostrati innamorati e felici sui loro profili Instagram. All’inizio i due non sono usciti subito allo scoperto, ma da quando hanno ufficializzato il loro amore non si sono più separati, o almeno non lo avevano fatto fino a qualche giorno fa. I due durante il lockdown previsto per l’emergenza Coronavirus erano apparsi sempre più complici. Circa dieci giorni fa Scardina ha postato gli ultimi scatti con la Leotta, dove sembrano più innamorati che mai. Da quel momento non si sono più mostrati insieme.

È davvero finita tra Diletta Leotta e Daniele Scardina?

Cosa è successo tra Diletta Leotta e Daniele Scardina? Dopo la fuga di notizia sulla loro presunta rottura, i diretti interessati continuano a rimanere in silenzio. Romperanno presto il silenzio per fare chiarezza in merito a come stanno davvero le cose tra loro? Tra i due l’amore è davvero finito o potrebbe trattarsi di una crisi passeggera? Al momento non siamo in grado di rispondere a queste domande, nuovi dettagli e indiscrezioni faranno chiarezza sul rapporto che c’è oggi tra King Toretto e la nota e amata conduttrice.