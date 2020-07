Diletta Leotta e Scardina, la causa della rottura è un tradimento? Lo scoop

Nelle ultime settimane si è parlato più volte della fine della storia d’amore tra Diletta Leotta e Daniele Scardina, una rottura certa anche se non è stata ancora confermata dai diretti interessati. I due stavano insieme da circa un anno, hanno vissuto il lockdown previsto per l’emergenza Coronavirus insieme a casa della conduttrice e sembravano essere più innamorati e felici che mai. Qualcosa è però cambiata tra loro nell’ultimo periodo.

Ad oggi Diletta Leotta e Daniele Scardina non stanno più insieme, dopo essersi detti addio sono partiti entrambi per le vacanze, scegliendo mete diverse. Lei è torna a Catania, in Sicilia, dove è nata e cresciuta per stare un po’ di tempo con la sua famiglia e farsi supportare in questo delicato momento. Il noto pugile si è invece recato a Ibiza insieme ad alcuni amici, probabilmente per lasciarsi alle spalle ciò che è successo con la Leotta. Ma perché la loro relazione è giunta improvvisamente al capolinea? Loro non hanno ancora rotto il silenzio per parlare della loro rottura e dei motivi che li hanno spinti a lasciarsi.

Stando al settimanale Chi, nel nuovo numero in edicola da ieri 29 luglio 2020, la causa della rottura sarebbe “una distrazione” di Scardina. Stando sempre alla rivista lei dopo aver scoperto l’infedeltà avrebbe buttato il fidanzato fuori di casa. Lo sportivo ha davvero tradito Diletta Leotta? Questo non possiamo ancora saperlo con certezza, non ci resta che attendere nuovi dettagli e indiscrezioni per saperne di più.