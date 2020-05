Antonella Elia confessa: “Al GF Vip ero convinta di volere un figlio ma…”

Si torna a parlare di Antonella Elia, ex concorrente del Grande Fratello Vip 4, edizione condotta per la prima volta da Alfonso Signorini su Canale 5. L’ex gieffina nella casa più spiata d’Italia aveva più volte espresso il desiderio di prendere un figlio in affido dopo il reality. Era convinta di essere pronta a diventare mamma ma non appena è tornata alla vita normale si è resa conta di non esserlo.

In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, nel numero in edicola da oggi 27 maggio 2020, Antonella Elia ha confessato: “Nella Casa ero convinta di volere un figlio in affido, ma mi rendo conto che non sono pronta e che quell’urgenza era amplificata dal disagio che provavo”. L’ex gieffina ha fatto poi sapere che la sua partecipazione al Grande Fratello Vip l’ha segnata non poco. A detta sua ancora oggi ha gli incubi quando pensa alla casa, sogna i mostri e urla di notte, dopo il reality ha meno fiducia nel genere umano.

Antonella Elia ha parlato poi della sua storia d’amore con Pietro Delle Piane. I due convoleranno presto a nozze? Sembra che sia ancora presto per parlare di matrimonio, l’ex gieffina vuole prima capire se potrebbero essere in grado di mantenere a vita una promessa importante come quella del matrimonio. Nel corso dell’intervista ha fatto sapere che lei e Pietro ancora non vivono nemmeno insieme, però se le cose tra loro andranno bene sarà pronta a sposarlo. Lei stessa ha concluso dicendo: “Io e Pietro non abbiamo mai convissuto e devo conoscerlo sotto questo aspetto. Allora io dico, mi impegno: se va bene la convivenza, tra un anno ci sposiamo”.