Antonella Elia troppo dura con la Gregoraci? Signorini la richiama

Tanti gli scontri scoppiati tra Antonella Elia e Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. La nota soubrette non sembra piacere affatto all’opinionista della quinta stagione e non fa di certo nulla per nasconderlo. In ogni puntata commenta il suo percorso nella casa più spiata d’Italia, alla gieffina riserva solo critiche e frecciatine.

Più volte Antonella Elia ha criticato duramente Elisabetta Gregoraci, definendola finta e stratega. L’opinionista è infatti convinta che si sia avvicinata a Pierpaolo Pretelli nella casa più spiata d’Italia per attirare l’attenzione del gossip e del telespettatori, si sa che le ‘relazioni’ nate nella casa attirano molto l’attenzione del pubblico. L’ex moglie di Briatore ha sempre smentito di avere una storia con il giovane gieffino, puntualizzando che tra loro è nata un’amicizia speciale. Lei continua a ripetere che non nascerà nulla tra lei e Pretelli, Pierpaolo ha però svelato di avere un interesse vero nei suoi confronti. La Elia ha dato della ‘gatta in calore’ alla Gregoraci, a detta sua continua a dire che con Pretelli non c’è niente ma cerca sempre attenzioni da lui e si comporta in modo provocante.

Alfonso Signorini richiama Antonella Elia, a detta sua spesso non sa dosare le parole

Antonella Elia a volte esagera con le parole quando si rivolge a Elisabetta Gregoraci? In molti pensano di si, anche Alfonso Signorini ha fatto sapere di aver capito il disagio della gieffina. Ieri a Casa Chi il conduttore ha svelato di aver dovuto raddrizzare il tiro sulle affermazioni della Elia dopo la diretta di lunedì sera. Ha poi spiegato di averla voluta al suo fianco nella quinta edizione del reality perché il modo che ha di dire le cose lo diverte ed è stimolante, però a parer suo bisogna saper dosare le parole. Signorini ha poi aggiunto: “Certe volte Antonella questo non lo sa fare. Lei deve imparare a esprimersi in maniera diversa. Poteva dire ‘gatta innamorata’ invece di ‘gatta in calore’. Si tratterà di correggere il tiro e lo faremo.”