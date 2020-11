GF Vip, Gregoraci confessa: “Briatore mi ha chiesto di risposarlo”

Elisabetta Gregoraci si è lasciata sfuggire nuove e interessanti confidenze sulla sua vita privata nella giornata di ieri al Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Mentre chiacchierava con Francesco Oppini e Giulia Salemi in giardino la nota soubrette ha parlato del suo rapporto con Flavio Briatore.

Dopo la separazione i due sono rimasti in ottimi rapporti, soprattutto per il bene del loro figlio Nathan Falco. Sembra però che Flavio Briatore vorrebbe qualcosa di più, stando a quanto ha rivelato lei al Grande Fratello Vip lui vorrebbe riunire la loro famiglia. Elisabetta Gregoraci ha rivelato che l’ex marito le ha chiesto di sposarlo per la seconda volta. A quanto pare la proposta è arrivata qualche mese fa, dopo il lockdown di marzo. Questo è ciò che la gieffina ha detto a Giulia e Francesco: “Mi ha chiesto di sposarlo, di nuovo. Vuole cercare di riunire la nostra famiglia”. I due gieffini hanno manifestato stupore, la Salemi ha cercato poi di capire come ha reagito la soubrette alla proposta di Briatore. L’ex moglie del noto e ricco imprenditore non ha dato una vera e propria risposta, ha però fatto capire di non aver accettato la proposta di nozze.

Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip sin da subito ha conquistato moltissimi telespettatori, ad oggi è infatti uno dei concorrenti che attirano di più l’attenzione. Nella casa più spiata d’Italia più volte ha parlato dell’ex marito, incuriosendo non poco gli altri gieffini e il pubblico. Da poco una sua battuta ha fatto pensare a molti di aver davvero firmato un contratto post matrimoniale con Briatore che impedisce ad entrambi di rendere note le loro nuove relazioni dopo la fine del loro matrimonio. La gieffina non ha confermato la cosa in modo esplicito ma sono in molti a pensare che ha chiaramente lasciato indendere che il contratto esiste davvero.