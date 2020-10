Briatore scrive una lettera a Elisabetta Gregoraci: “Viviamo, rispettandoci”

È andata in onda ieri 5 ottobre su Canale 5 la settima puntata del Grande Fratello Vip, tra i protagonisti della puntata ancora una volta anche Elisabetta Gregoraci. Dopo i battibecchi scoppiati a distanza tra la soubrette e Flavio Briatore, l’ex marito le ha scritto una lettera per mettere fine agli attriti nati a causa delle dichiarazioni rilasciate dall’imprenditore a Il Fatto Quotidiano.

Alfonso Signorini ha mostrato la lettera a Elisabetta Gregoraci durante la diretta di ieri sera, lei si è molto emozionata. Questo è ciò che si legge nella lettera scritta da Briatore: “Insieme abbiamo realizzato quel sogno di figlio che abbiamo: il nostro Nathan Falco che da un lato è sereno e sta bene e ti saluta, dall’altro, lo sai bene, ti guarda da casa!” Flavio Briatore ha poi aggiunto: “Insieme dobbiamo proteggerlo e al tempo stesso dobbiamo coltivare il bene per la nostra famiglia che non può e non deve essere spezzato dalla tv o dal tuo lavoro. Viviamo, rispettandoci. Ti auguro di essere felice. Ti voglio bene”. La Gregoraci ha apprezzato non poco le parole che l’ex marito le ha dedicato, per l’emozione non ha trattenuto le lacrime.

Torna il sereno tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore

Flavio Briatore ha quindi deposto l’ascia di guerra con Elisabetta Gregoraci. Con la sua lettera le ha chiesto di non permettere a niente e nessuno di rovinare la serenità della loro famiglia e di non coinvolgere il figlio nei loro attriti. Una richiesta che è stata accolta bene dalla gieffina. Lei stessa ha infatti detto di essersi difesa perché ha iniziato lui a dire cose che non doveva dire. Il loro rapporto sembra essere quindi tornato sereno dopo la lettera che Briatore ha scritto ad Elisabetta. Durante la diretta di ieri la gieffina ha infatti detto di essere ora più tranquilla ed è per questo che può continuare a vivere serenamente il suo percorso al Grande Fratello Vip.