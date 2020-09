Gabriel Garko ha fatto coming out al GF Vip: la lettera ad Adua Del Vesco

Ad attirare non poco l’attenzione del gossip nelle ultime ore Gabriel Garko, l’attore ha fatto una bellissima sorpresa all’ex fidanzata Adua Del Vesco durante la quarta puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri 25 settembre su Canale 5. I due si sono incontrati in giardino, quando la gieffina l’ha visto ha mostrato grande felicità, ci ha subito tenuto a ringraziarlo per averla aiutata in passato, è stato lui a rendersi conto che lei stava male. All’inizio però lei rifiutò di farsi aiutare perché non si rendeva conto di avere un problema.

Gabriel Garko ha preferito leggere una lettera ad Adua Del Vesco, l’emozione era troppo forte da non riuscire a trattenere le lacrime. Entrambi hanno pianto, si sono guardati con uno sguardo ricco di affetto. All’ex fidanzata parlando della loro storia d’amore ha detto che hanno vissuto una favola, destinata a rimanere tale. È stato in quel momento che l’attore ha fatto coming out con queste parole: “Dario è un ragazzo che ho cancellato, che ho ucciso. Lo voglio riportare in vita. Quello che dirò è una sorpresa per te. Ma lo farò qui e ora”. Parlando della loro relazione ha detto: “Nelle favole c’è chi ascolta, chi scrive e chi interpreta. Tu ti sei divertita? Neanch’io”.

Garko ha detto ad Adua che non riesce più a trovare una maschera che gli sta bene, da adesso in poi vuole sentirsi libero. Ha consigliato alla gieffina di fare lo stesso, di andare avanti e di essere felice nonostante abbia sofferto molto in passato. L’attore si è avvicinato alla Del Vesco, dopo averle detto di aver fatto il tampone l’ha abbracciata con immenso affetto dicendole che ora è libera, lei lo ha ringraziato in lacrime. Un momento davvero magico, è chiaro che i due siano legati da un immenso affetto.

Gabriel Garko ad Adua Del Vesco ha poi detto che rivivrebbe altre mille volte la loro favola perché c’era lei, ma rimane una favola. Dopo anni si sente più libero che mai e vuole vivere la sua vita e vuole farlo con lei come amica, come sono sempre stati. Riferendosi alla sua omosessualità ha poi aggiunto: “E ne esiste un’altra di favola, ma l’ho vissuta da solo. In tanti lo chiamavano il segreto di Pulcinella. Il problema non è svelare il segreto, ma vorrei avere la possibilità di dire perché è stato il segreto. E ti dico l’ultima cosa, la verità scavalcherà ogni segnale di omertà”.

Alfonso Signorini non ha trattenuto le lacrime, lui come tutti si è emozionato. Il conduttore si è complimentato con Garko per il suo coraggio, ha poi spiegato al pubblico che l’attore ha parlato di una finta favola perché in realtà lui e Adua non sono mai stati insieme. Erano solo amici ma hanno montato la loro relazione per gossip. Signorini rivolgendosi a Gabriel e Adua ha concluso dicendo: “Avete vissuto una favola falsa, da stasera avete iniziato a vivere una favola vera”.