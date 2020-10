Gabriel Garko gay, a Verissimo svela: “Ho amato Riccardo per 11 anni”

Gabriel Garko sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, nella puntata che andrà in onda oggi 3 ottobre su Canale 5. Il noto ed amato attore da poco ha svelato il suo segreto al Grande Fratello Vip, ha fatto una sorpresa ad Adua Del Vesco e ha fatto chiaramente intendere di essere gay. Oggi a Verissimo ha fatto coming out pubblicamente, alla conduttrice ha svelato di aver amato un uomo di nome Riccardo per ben 11 anni.

Per anni ha nascosto il suo amore per Riccardo alle persone a lui più care e alla stampa, per evitare che la sua omosessualità diventasse di dominio pubblico. Gabriel Garko ha raccontato che quattordici anni fa ha preso una casa lontano da tutti, viveva insieme a Riccardo. A detta sua la situazione era falsata, quando gli amici andavano a cena a casa loro a fine serata l’ex fidanzato faceva finta di andare via per poi tornare a casa, quando uscivano o andavano in vacanza lo facevano sempre in gruppo. La Toffanin gli ha chiesto come mai ha deciso di fare coming out solo adesso, lui ha detto di essere stato talmente tanto sul set che alla fine si è messo addosso un personaggio.

A detta dell’attore se si ha un certo orientamento non si può fare questo lavoro, il sistema lo impone e quindi si deve far finta di averne un altro. Gabriel Garko ha poi aggiunto: “All’inizio l’ho preso come un gioco, poi giocando mi sono trovato dentro una macchina che mi ha incastrato e il gioco non è poi più stato così divertente. Ma oggi mi sono tolto la maschera, anzi lo scafandro. Finalmente da tre anni e mezzo a questa parte, stando lontano dal set, ho avuto la possibilità di stare dentro la mia pelle. Ho capito che non stavo più bene e quindi ho avuto bisogno di uscirne”.

Gabriel Garko a Verissimo svela perché ha fatto coming out solo adesso

L’attore ha fatto sapere che la sua famiglia non l’ha mai giudicato, i suoi genitori e le sue sorelle lo hanno sempre coperto e protetto. Alla conduttrice ha detto che in casa sono sempre stati a conoscenza della sua omosessualità, prima di fare l’attore lui viveva bene la sua s….alità. Quando è diventato un attore era convinto che non avrebbe più lavorato se avesse rivelato il suo orientamento. Ha poi aggiunto: “Avevo paura che il pubblico potesse sentirsi preso in giro, ma il primo ad essersi preso in giro sono stato io”.