Eva Grimaldi su Gabriel Garko: “Era una storia finta, ma l’avrei sposato”

Eva Grimaldi ha parlato del suo rapporto con Gabriel Garko in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, nel nuovo numero in edicola da domani mercoledì 7 ottobre. L’attore durante la quarta puntata del Grande Fratello Vip ha fatto una bellissima sorpresa all’ex fidanzata Adua Del Vesco, le ha scritto una lettera con la quale ha finalmente trovato il coraggio di fare coming out. È saltato fuori che i due non sono mai stati insieme, la loro era una storia finta ma si sono voluti davvero bene e se ne vogliono ancora oggi.

Pochi giorni fa Gabriel Garko è stato ospite a Verissimo dove ha parlato della sua omosessualità, svelando interessanti rivelazioni sulla sua vita privata. Ha parlato anche di Eva Grimaldi, nemmeno la loro storia d’amore durata ben otto anni era reale, sono però sempre stati legati da un immenso affetto. Ad oggi sono davvero molto amici, lui le ha anche fatto da testimone il giorno delle sue nozze con Imma Battaglia. L’attore ha detto che erano una coppia, mancava solo il se*so tra loro, per molto tempo si sono sostenuti e aiutati a vicenda. Garko ha fatto sapere di averla amata tanto, ma non come la gente poteva immaginare.

Eva Grimaldi era pronta a sposare Gabriel Garko e ad avere un figlio con lui

Anche Eva Grimaldi ha confermato che i due si sono sostenuti a vicenda per anni. Al settimanale Chi ha detto: “Lui aveva bisogno di me e io l’ho sempre protetto. Ma c’è un amore profondo che ci lega”. L’attrice ha fatto poi sapere che il loro legame andava oltre alla sfera fisica. Ha infatti confessato che lo avrebbe sposato e con lui avrebbe anche fatto un figlio. I loro sentimenti sono molto forti, oggi continuano a volersi bene e ad essere presenti l’uno nella vita dell’altra. La Grimaldi pensa che Gabriel non sia riuscito a trattenere le lacrime al GF Vip e a Verissimo a causa delle “sofferenze represse di una vita”.