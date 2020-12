Silvia Provvedi parla del compagno: “Mi manca, ma nessuno ci dividerà…”

Si torna a parlare di Silvia Provvedi, pochi mesi la cantante è diventata mamma per la prima volta, la piccola Nicole è nata lo scorso 18 giugno 2020. Pochi giorni dopo il parto è stata travolta da un avvenimento che ha messo a dura prova la serenità della sua famiglia. Quale? Il compagno dell’ex gieffina Giorgio De Stefano è stato arrestato, con lui sono finite in manette altre venti persone. Sono stati accusati di associazione mafiosa, estorsioni in danno di imprenditori e commercianti, detenzione e porto illegale di armi, aggravati dal metodo e dalla agevolazione mafiosa.

Gli ultimi mesi non sono stati certo semplici per Silvia Provvedi, la cantante del duo ‘Le Donatella’ sta cercando però di essere forte, soprattutto per il bene della figlia, Nicole. Intervistata dal settimanale Chi ha fatto sapere in che rapporti è oggi con Giorgio. Queste le sue parole: “Mi manca da morire. Nonostante la difficoltà e la divisione, la lontananza forzata, siamo così uniti che niente e nessuno ci dividerà.” Ha poi aggiunto che ci sono pochi mezzi per comunicare, ma sanno sfruttarli. Ci ha tenuto poi a precisare che ringrazia la sua famiglia per il sostegno e il compagno, nonostante la lontananza. Lei è molto innamorata e serena nonostante tutto.

Silvia Provvedi e Giorgio uniti e innamorati anche dopo l’arresto

Silvia Provvedi è forte e va avanti pensando che questo è solo un periodo e che prima o poi ne usciranno anche più forti di prima. Ha poi aggiunto: “Essere diventata mamma è come se fosse un super potere che ti proietta verso la positività”. A detta sua la piccola Nicole è circondata dall’amore e l’affetto di tutta la famiglia. In casa respira amore totale e ciò non le fa sentire la mancanza del padre. La cantante ha fatto sapere di aver lavorato molto su se stessa riducendo al minimo i momenti di sconforto per la delicata situazione che sta affrontando. Ha poi concluso che non è facile, però ha assicurato che nonostante tutto la piccola Nicole è felice.