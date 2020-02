Diana Del Bufalo pazza d’amore: esce allo scoperto con Edoardo Tavassi

Ad attirare ancora una volta l’attenzione del gossip Diana Del Bufalo, dopo la fine della sua chiacchierata storia d’amore con Paolo Ruffini si è parlato spesso di un presunto nuovo amore nella sua vita. Più volte la nota ed amata conduttrice ha negato di avere un nuovo fidanzato. Da poco era saltato di nuovo fuori il nome di Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina Tavassi.

Diana Del Bufalo non ha mai confermato la sua relazione con Edoardo Tavassi, i due hanno però deciso di non nascondere più la loro storia d’amore. La coppia è stata infatti paparazzata dal settimanale Chi, nel nuovo numero in edicola da oggi, mercoledì 26 febbraio 2020. Negli scatti pubblicati sulla nota rivista diretta da Alfonso Signorini Diana ed Edoardo appaiono complici e felici, si abbracciano e sorridono mentre passeggiano. Dalle foto è facile intuire che tra loro c’è molto di più di una semplice amicizia. Stando a Chi l’attrice avrebbe affermato di essere pazza d’amore.

Diana Del Bufalo ed Edoardo Tavassi stanno insieme

Gli ultimi mesi per Diana Del Bufalo non sono stati affatto semplici a causa della fine della sua lunga e importante storia d’amore con Paolo Ruffini. I due si sono lasciati da pochi mesi, a farlo sapere per prima era stata proprio lei tramite un lungo post su Instagram. La conduttrice ha sofferto molto, ai suoi tantissimi fan ha lasciato intendere che la loro relazione è finita a causa di un tradimento di Ruffini. Ad oggi l’attrice ha però voltato pagina ed è di nuovo felice. A quanto pare lei ed Edoardo si conoscevano già da tempo, la passione è però scoppiata solo pochi mesi fa. Dopo essere usciti allo scoperto, i due si mostreranno insieme anche sui social per ufficializzare il loro amore con i loro fan? Non ci resta che attendere per saperne di più.