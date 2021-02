Diana Del Bufalo, speciali parole a Edoardo Tavassi: “Persona profonda”

Diana Del Bufalo è tornata a parlare della sua storia d’amore con Edoardo Tavassi, il fratello della più nota Guendalina. I due sono stati insieme circa un anno, la loro è stata una relazione molto importante che è giunta al capolinea per le loro divergenze caratteriali. Dopo la rottura sono però rimasti in ottimi rapporti, spesso si sono infatti mostrati insieme sui social e non solo.

In un’intervista rilasciata al settimanale mio la nota attrice ha rivelato che è meraviglioso il rapporto che ad oggi ha con l’ex fidanzato. A detta sua per Edoardo lei è un punto di riferimento e vale lo stesso anche per lei. Diana Del Bufalo ha raccontato che l’ex le è stato molto vicino in un momento delicato della sua vita. Ha rivelato che nelle ultime settimane a causa del lavoro ha avuto un crollo, mentre era in lacrime è stato lui la prima persona che ha pensato di chiamare. Ha poi aggiunto: “È l’unico che riesce a calmarmi, è una persona profonda”.

Diana Del Bufalo svela in che rapporti è oggi con l’ex Edoardo Tavassi

L’amore tra Diana Del Bufalo e Edoardo Tavassi dopo la rottura è diventata una speciale amicizia. Ad oggi ha fatto sapere di essere single, dopo la lunga storia d’amore con Paolo Ruffini e la relazione con il fratello di Guendalina vuole dedicare un po’ di tempo solo a se stessa. L’attrice ha poi rivelato che in amore non bisogna mai annullarsi per il proprio partner ma bisogna essere un po’ egoisti. Pensa che la vita debba essere completa a prescindere dall’amore, ha poi concluso con queste parole: “Un fidanzato deve essere solo un fantastico optional!”