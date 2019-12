Alessia Marcuzzi parla di infedeltà: “Più volte sono caduta in tentazione…”

Alessia Marcuzzi si è lasciata sfuggire alcune interessanti rivelazioni della sua vita privata e sentimentale in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi. La nota ed amatissima conduttrice ha confessato di non essere stata sempre fedele nelle sue relazioni amorose passate. Con la sua solita schiettezza e sincerità ha dichiarato: “Confesso che ho peccato. Anche io più volte sono caduta in tentazione. Io sono una passionale, una istintiva, di pancia.”



La conduttirce ha poi fatto sapere che in passato ogni volta che ha tradito ha sempre lasciato la persona con cui stava per fidanzarsi con chi l’aveva fatta cadere in tentazione. Alessia Marcuzzi non si è lasciata sfuggire i nomi dei fidanzati che ha tradito, ha però detto di avere un concetto di fedeltà piuttosto diverso rispetto a quello che hanno gli altri.

Alessia Marcuzzi pensa che bisogna fare una distinzione tra fedeltà fisica e fedeltà mentale. La prima pensa che sia un dono volontario ma non imprescindibile, la seconda invece pensa che sia necessaria se il rapporto d’amore è importante. Secondo la Marcuzzi la fedeltà fisica diventa un valore per la coppia se si decide insieme che lo sia. La fedeltà di cuore per lei è invece un dovere morale, così come anche l’onestà e la trasparenza. La nota conduttrice ha poi concluso dicendo: “In una storia d’amore vorrei mi mancasse sempre un po’ il terreno sotto i piedi. Forse mi piace ancora pensare che l’amore sia per sempre nodo alla gola, farfalle allo stomaco e percorso a ostacoli”.