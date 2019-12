Luca Onestini vuole un figlio con Ivana? “Il desiderio c’è, ma è ancora presto”

Continua a gonfie vele la storia d’amore tra Luca Onestini e Ivana Mrazova, ex concorrenti della seconda edizione del Grande Fratello Vip, reality show condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini. L’intesa tra loro è stata subito palese nella casa più spiata d’Italia, dopo il reality hanno iniziato a frequentarsi. La loro relazione è diventata presto molto seria, in poco tempo sono diventati inseparabili.

Ivana Mrazova e Luca Onestini si dedicano spesso importanti e romantiche parole d’amore sui loro profili Instagram, ad oggi sono più innamorati che mai. I due continuano a progettare insieme il loro futuro, ma non pensano di convolare a nozze e metter su famiglia a breve. L’ex gieffino intervistato dal settimanale Mio parlando della possibilità di avere un figlio con la sua compagna ha dichiarato: “È ancora un po’ presto. A volte ci si gioca, ma non mi piace. Ivana e io siamo due ragazzi come molti altri. Abbiamo 26 e 27 anni e prima di tutto siamo persone responsabili”.

Luca Onestini e Ivana Mrazova sognano matrimonio e figli, ma al momento è ancora presto

Luca Onestini ha fatto sapere che tra i desideri suoi e di Ivana Mrazova c’è quello di diventare genitori. L’ex gieffino pensa però che prima di pensare a se stessi e alla voglia di avere un figlio è necessario pensare al futuro del bambino. Onestini pensa che per avere un figlio si debba avere una stabilità che magari due ragazzi giovani come loro e con i loro innumerevoli impegni non potrebbero garantire al momento.

Il compagno di Ivana Mrazova ha detto la sua anche sulla possibilità di convolare a nozze. Questo è ciò che ha detto: “Oggi sembra quasi una moda: ci si sposa, si vende l’esclusiva per fare la copertina di un giornale, si va in televisione a parlarne. Per me il matrimonio è sacro. E unico”. A detta sua il matrimonio non è un’esperienza da provare e se va male si divorzia. Luca ha poi concluso dicendo che Ivana è la persona giusta con cui compiere questo passo, ma sono ancora giovani.