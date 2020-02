Diana Del Bufalo, relazione segreta con Edoardo Tavassi? L’indiscrezione

Diana Del Bufalo torna ad attirare l’attenzione del gossip, gli ultimi mesi per lei non sono stati affatto semplici a causa della fine della sua lunga e importante storia d’amore con Paolo Ruffini. I due si sono lasciati da pochi mesi, a farlo sapere per prima era stata proprio lei tramite un lungo post su Instagram. La conduttrice ha sofferto molto, ai suoi tantissimi fan ha lasciato intendere che la loro relazione è finita a causa del comportamento di Ruffini.

Più volte si è parlato di un presunto nuovo amore nella vita di Diana Del Bufalo dopo la fine della sua chicchierata relazione con Paolo Ruffini. Fino ad ora lei ha sempre smentito le voci su un presunto nuovo fidanzato, nelle ultime ore però Fanpage.it ha svelato che la conduttrice da mesi è impegnata sentimentalmente con Edoardo Tavassi, il fratello di Guendalina Tavassi. Da settimane non si fa che parlare di un loro flirt, il pettegolezzo però non è mai stato confermato. Questa volta Fanpage sempre essere certo della relazione nata tra Edoardo e l’attrice. Sul sito si legge: “Fanpage.it ha appreso che l’ex compagna di Paolo Ruffini ha ritrovato l’amore da poco più di due mesi, pur avendo scelto di vivere questa nuova relazione in gran segreto”.

Diana Del Bufalo ed Edoardo Tavassi stanno insieme?

Stando sempre a Fanpage tra Edoardo Tavassi e Diana Del Bufalo sarebbe subito scattata la scintilla dopo essersi conosciuti. La loro relazione sembra essere già molto seria, al punto da aver già fatto le presentazioni in famiglia durante le vacanze di Natale. Il sito fa sapere che sono molti gli indizi seminati dalla Del Bufalo sui social in merito alla sua nuova relazione. Sembra che in una Instagram Stories da poco pubblicata dall’attrice si senta la voce di un uomo che sarebbe proprio quella di Edoardo. La nota ed amata conduttrice confermerà la sua storia d’amore con il fratello di Guendalina Tavassi? Non ci resta che attendere nuovi dettagli per scoprirlo.