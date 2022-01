Elodie è single: “Ho bisogno di stare da sola”

In una recente intervista rilasciata in esclusiva per Grazia, Elodie ha confermato di essere single e. di aver concluso la sua storia d’amore con il rapper Marracash.

Un finale molto triste, che la cantante italo-francese non aveva ancora commentato e che ha vissuto circondata dal gossip, come la presunta relazione con il modello Davide Rossi.

Nell’intervista, Elodie ha voluto chiarire quello che sta accadendo nella sua vita privata e di essere single per scelta.

Elodie: “Ora ho solo bisogno di stare da sola“

Oggi Elodie vive con sua sorella a Milano.

Il rapper e l’artista hanno vissuto una lunga e intensa storia d’amore, terminata nonostante un sentimento fortissimo.

“Per me continua ad essere famiglia. Non riesco a pensare a me e lui genitori. Non ci poteva essere spazio per un bambino, sarebbe venuto al mondo da una spinta vitale pazzesca, ma sai quanti problemi avrebbe avuto. Le crisi sono le mie, ma poi le subiscono anche gli altri. Così è successo con Fabio”, ha dichiarato la cantante.

L’artista ha parlato anche delle foto pubblicate insieme al modello Davide Rossi.

“Ora come ora io ho solo bisogno di stare da sola. E comunque che significa che sono la ‘tua’ fidanzata o che quello è il ‘mio’ ex? Io odio le regole che impone la coppia”, ha detto.

Le parole di Marracash

“Io ed Elodie ci siamo lasciati sul set del mio ultimo video. È stato un momento impegnativo per entrambi ed entrambi abbiamo provato a far quadrare le cose.

È bello che lei sia sulla copertina insieme alla mia famiglia e alle persone che mi sono state più vicine. È anche nel video di Crazy Love: mettiamo in scena la fine nostro rapporto e ci uccidiamo a vicenda. Con i gossip che galoppavano, non volevo dare spiegazioni sui social. Ci siamo conosciuti sul set di un video e abbiamo pensato che sarebbe stato bello chiudere il cerchio con un altro video”, ha detto il rapper Marracash.