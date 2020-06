Lory Del Santo e Marco ancora insieme: “La relazione resiste perché…”

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Lory Del Santo e Marco Cucolo, i due stanno insieme da sette anni e sembrano essere più innamorati e felici che mai. Erano in molti a non credere che la loro relazione sarebbe durata a lungo. A causa dell’importante differenza d’età che c’è tra loro pensavo che lui volesse solo sfruttare il nome dell’attrice per ottenere visibilità e fama. Il ragazzo oggi ha 28 anni, la Del Santo ne ha invece 71.

A distanza di sette anni dall’inizio della loro storia d’amore i due stanno ancora insieme, ciò dimostra che il loro è vero amore, l’interesse non c’entra. In un’intervista rilasciata al settimanale Novella 2000 la Del Santo ha svelato il segreto della durata della sua relazione con il giovane fidanzato. Ha poi fatto sapere come mai lui non appare spesso in televisione. Queste le sue parole: “La nostra relazione resiste perché non c’è tensione, quella che di norma si crea quando hai troppe aspettative dal partner”. Lory Del Santo e Marco Cucolo vivono il loro amore giorno per giorno, nel tempo hanno anche imparato a non dare peso alle critiche e ai pregiudizi. L’attrice ha fatto sapere che lei e il fidanzato non hanno alcuna voglia di mettere il loro amore alla prova a Temptation Island 2020.

Lory Del Santo ha ribadito che lei e Marco Cucolo si amano moltissimo. Parlando di gelosia ha fatto sapere che è presente nel loro rapporto ma mai in maniera esagerata e ossessiva. Come mai il fidanzato appare poco in televisione? A questa domanda la Del Santo ha risposto: “Lui ama apparire, ma fa difficoltà a inserirsi nei talk bizzarri, sfrontati e selvaggi.” Per poi concludere: “Se invece gli viene fatta una domanda diretta, lui risponde, anche con ironia”.