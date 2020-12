Filippo Nardi, l’ex Veronica Graf lo attacca: “Mi ha rovinato la vita…”

Ad attirare non poco l’attenzione del gossip nelle ultime ore Veronica Graf, ex di Filippo Nardi. Quest’ultimo nei giorni scorsi ha varcato la famosa porta rossa del Grande Fratello Vip per partecipare alla quinta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Nella casa più spiata d’Italia si è lasciato sfuggire alcune frasi che hanno indignato il web, in moltissimi stanno chiedendo la sua squalifica.

Intanto, in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo l’ex di Filippo Nardi si è scagliata duramente contro di lui. A detta sua tutti devono sapere che persona è realmente. Veronica Graf, nota anche per aver partecipato al Grande Fratello 13, ha fatto sapere che Filippo le ha rovinato la vita ed è per colpa sua che oggi non si fida più degli uomini. La Graf ha raccontato di aver conosciuto Nardi nel 2018, dopo averle chiesto il numero lui iniziò a corteggiarla con insistenza. Decise di incontrarlo dopo che finì la sua relazione con il suo ex fidanzato, a giugno del 2019.

Veronica Graf si scaglia contro Filippo Nardi, ecco cosa ha rivelato l’ex gieffina

Veronica Graf ha rivelato che scoppiò subito la passione tra lei e Filippo Nardi. Erano andati a bere insieme in un locale e non riuscirono nemmeno ad arrivare in hotel. A detta sua fecero l’amore in una pineta lungo la strada. I due non avevano precauzioni, lui l’aveva rassicurata dicendole che alla sua età sapeva gestire la cosa. Le diceva che non voleva sprecare la loro prima volta, dopo tre settimane lei scoprì però di essere incinta. All’inizio era felice della gravidanza, quando però lo disse a Filippo il suo entusiasmo svanì. L’ex non voleva che tenesse il bambino, dopo averle più volte detto di trovare una soluzione le disse: “Non pensare di tenere questo bambino. Io voglio una relazione con te ma non un figlio”. Le disse di non avere i soldi per crescere un figlio.

La Graf decise di abortire, ad oggi si è detta pentita di averlo fatto ma in quel momento non aveva soldi e non se la sentiva di crescere un bambino da sola. Dopo ciò che era successo non poteva più stare con Filippo Nardi ed è per questo che la loro relazione giunse al capolinea. Veronica Graf ha poi concluso dicendo: “Dopo quel dramma non sono più riuscita a fidarmi degli uomini. E del bimbo che aspettavo mi resta soltanto un’ecografia”.