Belen ufficializza la gravidanza: “Sono al quinto mese, sento che…”

La conferma che tutti aspettavo è arrivata, Belen Rodriguez è davvero incinta. È stata lei stessa, in un’intervista di coppia rilasciata con il compagno Antonino Spinalbese al settimanale Chi, ad ufficializzare la novità. La bellissima showgirl argentina è al quinto mese di gravidanza ed è felicissima. Lei e Spinalbese stanno insieme da pochi mesi la loro relazione è però diventata molto importante e seria sin da subito ed è per questo che dopo quattro mesi hanno deciso di fare un figlio.

Belen Rodriguez nell’intervista rilasciata nell’ultimo numero di Chi, in edicola da oggi 10 febbraio 2021, ha fatto sapere che non sanno ancora il sesso del loro primo figlio, sente però che è una bambina. Dopo la dolorosa rottura con Stefano De Martino ha ritrovato l’amore con Antonino Spinalbese ed è più felice che mai. A detta sua con il noto hair stylist è stato un colpo di fulmine, lui è completamente diverso dagli uomini che ha frequentato in passato, è gentile e la rende serena. Dopo il fallimento del suo matrimonio con De Martino per molto tempo non ha avuto la forza di sperare nel futuro, era impensabile per lei avere figli con uomini diversi. La Rodriguez non pensava che avrebbe trovato un altro amore come questo, con Spinalbese però ha ritrovato la felicità.

Spinalbese e Belen presto genitori, lui è pronto a diventare padre

Antonino Spinalbese nell’intervista rilasciata al settimanale Chi ha rivelato di essere pronto a diventare padre. Il compagno di Belen ha raccontato che il padre tradiva la madre, dopo il loro divorzio pensava che avrebbe avuto una vita come quella del padre. L’hair stylist non voleva figli e non voleva sposarsi, quando però ha incontrato Belen Rodriguez la sua vita è cambiata. Parlando della showgirl argentina ha detto: “Belen è il disegno della mia vita che mi è riuscito meglio. Sono pronto a fare il papà”. Spinalbese ha fatto poi sapere che chiede ogni giorno alla Rodriguez se vuole sposarlo, perché desidera che questa gioia si rinnovi sempre.