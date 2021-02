Belen Rodriguez a Verissimo svela: “Aspetto una bambina, si chiamerà…”

Belen Rodriguez sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, nella puntata che andrà in onda domani 20 febbraio 2021 su Canale 5. Da poco la bellissima showgirl argentina ha confermato di essere in dolce attesa, tra pochi mesi lei e Antonino Spinalbese diventeranno genitori e sono al settimo cielo. Per il compagno della Rodriguez si tratta del primo figlio, lei è già mamma di Santiago, nato 8 anni fa dalla sua storia d’amore con Stefano De Martino.

Nel salotto di Silvia Toffanin ha rivelato il sesso e il nome del suo secondo figlio, queste le sue parole: “Aspetto una bambina. Si chiamerà Luna Marie. Sognavo fosse una femminuccia. Nascerà in estate. Spero mi assomigli, non vedo l’ora di farle tante treccine”. Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese stanno insieme solo da pochi mesi, ma tra loro è stato un vero colpo di fulmine. La loro storia d’amore è diventata da subito importante ed è per questo che hanno bruciato le tappe mettendo su famiglia. Alla conduttrice la showgirl ha fatto sapere che aveva smesso di credere nell’amore, con Antonino però spera che durerà per sempre perché pensa che non troverà più un uomo come lui.

Belen Rodriguez ha avuto un aborto spontaneo prima di aspettare Luna Marie, la rivelazione a Verissimo

Belen Rodriguez si è lasciata poi sfuggire un retroscena sulla sua vita privata, prima di aspettare Luna Marie era già rimasta incinta ma ha perso il bambino. Alla Toffafin ha raccontato che la gravidanza era arrivata per caso lasciando basiti sia lei che il compagno perché stavano insieme da pochissimo. Subito dopo si resero conto che non era una brutta cosa perché sono follemente innamorati.

La conduttrice di Tu Si Que Vales ha poi rivelato di aver perso il bambino quattro giorni dopo, sia lei che Spinalbese sono stati molto male. La Rodriguez ha poi concluso dicendo: “Questo ci ha fatto capire però che desideravamo tantissimo un figlio. Fortunatamente, il mese dopo è arrivato”.