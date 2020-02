Silvia Provvedi, news sulla gravidanza a Verissimo: “Aspetto una bambina”

Silvia Provvedi sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, nella puntata che andrà in onda domani 15 febbraio su Canale 5. La cantante del duo Le Donatella è in attesa del suo primo figlio, lei e il compagno Giorgio De Stefano diventeranno genitori a giugno. Nel corso dell’intervista ha svelato alcuni dettagli sulla gravidanza, alla conduttrice ha rivelato anche il sesso del bambino, sarà una femminuccia.

A Silvia Toffanin l’ex gieffina ha fatto sapere che era convinta che il figlio sarebbe stato maschio, invece nascerà una bambina carica di energia. A detta sua sarà una Donatella degna erede delle due sorelle, ridendo ha aggiunto che avrà una mamma un po’ pazza. Silvia Provvedi ha detto che per la prima volta sta pensando solo al suo presente e al suo futuro, senza pensare più al passato anche se non lo dimentica. Ha poi aggiunto: “Il mio augurio più grande è poter avere con il mio compagno serenità, felicità e unione. Ho trovato una persona che mi ha rapito il cuore, un uomo che mi ha ridonato il sole”.

A Verissimo Silvia Provvedi torna a parlare di Fabrizio Corona

Silvia Provvedi in passato è stata legata a Fabrizio Corona, ha sofferto molto quando la loro storia d’amore è giunta al capolinea. A Verissimo è tornata a parlare dell’ex re dei paparazzi dicendo che prova un po’ di tristezza per lui. All’ex fidanzato augura serenità nel suo futuro, soprattutto per suo figlio. La Provvedi ci ha tenuto a precisare che non rinnega nulla di quello che ha fatto, tornerebbe anche in televisione per difendere Fabrizio Corona, però è felice che la sua vita si sia evoluta positivamente. L’ex gieffina ha poi concluso dicendo: “A volte per fare del bene finisci di non farlo a te stessa”.