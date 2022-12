GF Vip, Antonino Spinalbese su Belen: “Rapporti buoni e distesi”

Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip evita sempre di nominare il nome dell’ex compagna, Belen Rodriguez. Nella notte, però, si è lasciato sfuggire alcune rivelazioni su di lei e sulla gestione della figlia che hanno avuto insieme, la piccola Luna Marì. Mentre chiacchierava con alcuni suoi compagni di avventura ha fatto sapere in che rapporti sono oggi lui e la nota conduttrice argentina.

Nella casa più spiata d’Italia, riferendosi a Belen, l’ex gieffino tra le varie cose ha detto: “La verità è che tra noi è tutto ok. Sì siamo in buoni rapporti io e lei. Ci sentiamo ovviamente. Anche perché abbiamo la bambina.” Ancora una volta lo spezzino ha ribadito che Luna è la sua vita, non riesce mai a stare a lungo senza di lei. Il periodo più lungo in cui è stato senza vederla è stato di due settimane, durante un viaggio di lavoro a Ibiza. Quando è tornato l’ha subito vista e sbaciucchiata, il giorno dopo però l’ha dovuta riportare alla madre.

Antonino Spinalbese ha continuato dicendo che stare solo un giorno con la figlia dopo due settimane che non la vedeva non gli è bastato, per questo ha chiamato la Rodriguez per poterla rivedere e lei glielo ha concesso. Ha poi aggiunto: “Per questo ti dico che i rapporti sono buoni e distesi, la chiamo e vedo la bambina.” Con il gieffino Belen è molto disponibile sulla gestione della figlia, non gli fa vedere Luna solo quando è il suo turno ma grazie al rapporto sereno che oggi c’è tra loro spesso gli concede di trascorrere del tempo con lei.

LEGGI ANCHE -> Belen, Antonino Spinalbese confessa: “Scappavo sempre di casa”