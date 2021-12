Belen Rodriguez e Spinalbese, crisi profonda: un dettaglio lo conferma

Non si placano le voci sulla presunta crisi tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, da settimane i due non si mostrano più insieme. Ad oggi sembra che i due non siano più una coppia, non è però noto se abbiano messo un punto definitivo alla loro chiacchierata storia d’amore o se stiano solo vivendo un delicato periodo dal punto di vista sentimentale.

Il noto hair stylist da un po’ non vive più a casa della bellissima modella argentina, sembra che si vedono solo quando va a prendere la figlia Luna Marie per trascorrere un po’ di tempo con lei. In più occasioni la Rordriguez si è mostrata in queste settimane con tutta la sua famiglia, Spinalbese però non era mai con loro. Sembra che i due trascorreranno anche le festività di Natale separati, riusciranno a risolvere i loro problemi di coppia o l’addio è definitivo?

Al momento nessuno dei due ha ancora rotto il silenzio per fare chiarezza in merito al loro attuale rapporto. Fino a qualche mese fa sembravano più innamorati e complici che mai, dopo la nascita della figlia si mostravano al settimo cielo, eppure le cose sono cambiate dopo poco tempo.

Di certo c’è che al momento i due sono sempre più lontani, un altro dettaglio notati ieri sera dai fan conferma la profonda crisi. Quale? Belen Rodriguez sul suo profilo Instagram ha ripostato alcune storie fatte dall’amica Patrizia Griffi, su Instagram ‘La Pettinose’. In queste si vede lei mentre monta la nuova culla della piccola Luna Marie. L’amica la elogia dicendo che sa fare tutto, con ironia ha poi detto: “Sei una donna da sposare’, lei ridendo ha risposto: “No, no, ho già dato.” Sono in molti a pensare che se fosse tornato il sereno tra Belen e Antonino Spinalbese avrebbero scelto e montano insieme il nuovo lettino della figlia. I due, che prima si mostravano spesso insieme sui social, da tempo non si fanno più vedere insieme. Intanto, l’esperto di gossip Alessandro Rosica fa sapere che i due sono ormai vicini alla ‘crisi totale’.