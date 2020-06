Belen Rodriguez e Stefano De Martino: svelati i motivi della loro crisi

Continua ad attirare l’attenzione del gossip la coppia formata da Belen Rodriguez e Stefano De Martino, dopo la loro riconciliazione avvenuta lo scorso anno sembrava procedere a gonfie vele la loro bellissima e chiacchierata storia d’amore. Da settimane non si fa però che parlare di una nuova crisi tra loro, stando al settimanale Chi i problemi tra i due sarebbero iniziati durante la quarantena prevista per l’emergenza Coronavirus.

Stando però al settimanale Oggi, la crisi tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez sarebbe iniziata ben prima del lockdown. La nota rivista fa sapere che i problemi sono iniziati già a gennaio. I motivi? Alcune fonti vicine al noto e amato ballerino hanno rivelato che il motivo della loro crisi sarebbe la cattiva abitudine di De Martino a concedersi avventure e scappatelle. Gli amici di Stefano avrebbero fatto sapere che a causa del comportamento di De Martino la modella argentina ha iniziato a controllare in modo ossessivo il telefono del marito ed è per questo che ha iniziato a fargli scenate e ad accusarlo di aver intrapreso equivoche frequentazioni. Con il tempo i litigi avrebbero quindi rovinato la loro relazione.

Ecco perché Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono in crisi

Stando sempre al settimanale Oggi, tra i motivi della crisi tra Belen Rodriguez e De Martino ci sarebbero anche i contrasti tra le loro famiglie. La famiglia dell’argentina è molto presente nella loro vita, soprattutto da quando vivono nello stesso palazzo della coppia. I familiari del ballerino sarebbero invece più distanti. Belù e Stefano De Martino riusciranno a risolvere l’ennesima crisi del loro rapporto o la loro storia d’amore giungerà di nuovo al capolinea? Questo al momento non ci è dato saperlo, non ci resta che attendere nuove indiscrezioni per saperne di più sul loro rapporto.