Belen Rodriguez, la nuova vita con Spinalbese: “È il mio desiderio”

La vita di Belen Rodriguez è cambiata da quando ha conosciuto il compagno Antonino Spinalbese. A ribadirlo è stata lei stessa in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, nel nuovo numero in edicola da oggi mercoledì 11 agosto 2021. La loro storia d’amore è iniziata poco più di un anno fa, hanno festeggiato il loro primo anniversario lo scorso 4 agosto.

La loro relazione si era rivelata molto seria sin da subito. Solo pochi mesi dopo avevano già deciso di metter su famiglia. Da circa un mese è nata la loro prima figlia, Luna Marì, e non potrebbero essere più innamorati e felici di così. La splendida conduttrice ha rivelato che sua figlia era nel suo destino. L’anno scorso, dopo la turbolenta rottura con Stefano De Martino, lei cercava un posto dove stare bene e Antonino era quel posto. Riferendosi a Spinalbese ha poi detto: “Antonino è il mio desiderio, è la persona che mi fa stare bene.” Al settimanale Chi Belen Rodriguez ha fatto sapere che immaginava la figlia proprio in questo modo, con gli occhi un po’ orientali e le labbra carnose.

Belen Rodriguez e Spinalbese più innamorati che mai, i due pensano alle nozze?

Anche Antonino Spinalbese è intervenuto nell’intervista concessa a Chi, il compagno di Belen Rodriguez ha confessato che tutti i giorni le chiede di diventare sua moglie, tranne però quanto litigano. Ha poi concluso dicendo: “Dal 4 agosto dell’anno scorso, penso di averglielo chiesto tutti i giorni, 365 volte, mi devo muovere.” La loro storia d’amore procede a gonfie vele, dopo la nascita di Luna Marì pensano davvero alle nozze? Questo al momento non possiamo ancora saperlo, non ci resta che attendere per scoprirlo.