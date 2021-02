Belen in dolce attesa: svelato il sesso del bambino e il probabile nome

Da settimane non si fa che parlare della possibilità che Belen Rodriguez sia incinta. La bellissima modella argentina sarebbe in attesa del suo secondo figlio, frutto dell’amore nato con il compagno Antonino Spinalbese. I due stanno insieme solo da pochi mesi, ma la loro storia d’amore è subito diventata seria. Questa volta la bellissima conduttrice di Tu Si Que Vales sembra essersi lasciata davvero alle spalle la relazione con Stefano De Martino, il suo cuore oggi batte solo per il nuovo fidanzato. Da quando è nata la loro relazione non si sono più separati, convivono a casa della showgirl e sembra più innamorati che mai.

Così innamorati al punto da metter su famiglia dopo soli pochi mesi, la notizia è trapelata nelle scorse settimane ma i diretti interessati non hanno ancora né confermato né smentito il pettegolezzo. In molti si sono detti certi che Belen Rodriguez sia in attesa del suo secondo figlio, lei però non ha ancora confermato la novità, né sui social né tramite un’intervista. Intanto Sandro Pirrotta, ospite di Adriana Volpe a Ogni Mattina, nella puntata andata in onda oggi, ha rivelato curiosi retroscena sulla presunta gravidanza dell’argentina.

Belen Rodriguez e Spinalbese aspettano una bambina?

Nonostante la notizia della gravidanza sia ancora top secret il noto giornalista ha fatto sapere con certezza che Belen Rodriguez sia in attesa di una bambina. Ha anche rivelato che in passato la showgirl aveva detto che se avesse avuto una figlia femmina l’avrebbe chiamata Tabita, dunque potrebbe essere proprio questo il nome della figlia che aspetta con Antonino Spinalbese. Dopo l’ennesima fuga di notizia la Rodriguez romperà finalmente il silenzio per confermare o smentire di essere in dolce attesa? Non ci resta che attendere per scoprirlo.