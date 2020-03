Belen parla di Stefano a Verissimo: “Si può perdonare e ricominciare”

Belen Rodriguez è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, nella nuova puntata che andrà in onda oggi 7 marzo su Canale 5. La bellissima showgirl e conduttrice è tornata a parlare della sua riconciliazione con il marito Stefano De Martino. Ad oggi la loro storia d’amore procede a gonfie vele, sui social si mostrano più innamorati e complici che mai.

Da quando lei e Stefano De Martino sono tornati insieme Belen Rodriguez ha ritrovato la felicità e la serenità. A Silvia Toffanin ha detto: “Posso dire di essere tanto felice. Si può perdonare, anche se è difficile, e si può ricominciare. L’amore non si può mettere in pausa. Puoi fare finta per un po’, ma poi devi accettarlo”. A detta sua il noto ballerino ama i suoi difetti e la fa divertire moltissimo, a volte la fa arrabbiare ma riesce sempre a sdrammatizzare. Prima di riconciliarsi con Stefano, la showgirl ha attraversato anni difficili e dolorosi, lei stessa ha detto di aver smarrito la strada per tre anni, non era soddisfatta di quello che faceva ed è per questo che era anche accomodante sul lavoro. Alla conduttrice ha anche svelato che ha fatto fatica a ritrovare la voglia di svegliarsi la mattina. Era veramente molto triste.

Belen Rodriguez felice dopo la riconciliazione con Stefano De Martino

Dopo la rottura con Stefano, Belen Rodriguez è stata legata per un po’ di tempo ad Andrea Iannone. Le cose tra loro sembravano procedere a gonfie vele, lei però non ha mai smesso di amare il marito ed è per questo che con il motociclista non ha funzionato. La bellissima modella argentina ha parlato anche della possibilità di convolare di nuovo a nozze con Stefano De Martino. In merito a ciò alla Toffanin ha detto: “No, non è vero. All’inizio ne avevamo parlato, ma la verità è che se mai dovessimo rifarlo, sarà un matrimonio per pochi amici, quelli veri”.