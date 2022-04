Stefano De Martino sul ritorno di fiamma con Belen: “Quel che sarà sarà”

La scorsa settimana Belen Rodriguez è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ieri invece abbiamo assistito all’ospitata di Stefano De Martino. È ormai noto a tutti che i due stanno concedendo un’altra possibilità alla loro chiacchierata storia d’amore. I due non hanno ancora ufficializzato il loro ritorno di fiamma ma continuano ad essere pizzicati insieme dai paparazzi.

Sono ormai anni che l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi non si lascia sfuggire quasi nulla sulla sua vita sentimentale, preferisce infatti preservare il suo privato. Anche ieri a Verissimo ha preferito lasciare un velo di mistero sulla sua riconciliazione con la meravigliosa argentina. Alla conduttrice ha ribadito che da anni non parla più della sua sfera personale per tutelare il più possibile i suoi affetti, proprio per questo non vuole aggiungere altro a quello che i giornali scrivono. Ha poi aggiunto: “Tanto avete letto e si scrive già tanto su questa cosa. Quindi posso anche non dire altro. Penso che il pubblico se ne farà una ragione. Diciamo quel che sarà sarà.”

Indirettamente Stefano De Martino ha confermato ciò che si legge sul suo ritorno di fiamma con Belen Rodriguez, ma non ha voluto rendere noti ulteriori dettagli in merito al loro attuale rapporto. Il noto conduttore a Silvia Toffanin ha poi detto di essersi abituato a finire sui giornali, prima invece gli pesava. A detta sua i giornalisti fanno il loro lavoro e questa non è una cosa che può controllare. De Martino è poi tornato a parlare della possibilità di diventare di nuovo padre. Tra le varie cose ha svelato che gli piacerebbe avere altri figli però sa quanto sia impegnativo, lo farebbe infatti con molta più cautela e sarebbe molto più responsabile. Ha poi aggiunto: “Mi sono sempre immaginato padre di più figli, ma comunque ci penso bene.”

