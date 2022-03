Stefano De Martino vuole un altro figlio? Ecco cosa ha detto a Domenica In

Stefano De Martino e Belen Rodriguez non hanno ancora confermato il loro ritorno di fiamma, ma la riconciliazione da un po’ sembra essere una certezza. Da qualche mese i due sono tornati a frequentarsi, e non solo per il figlio Santiago, più volte sono stati paparazzati insieme. In molti hanno notato che lei ha anche rimesso gli anelli che il ‘marito’ le aveva regalato quando stavano insieme.

Probabilmente prima di ufficializzare che sono tornati insieme vogliono essere sicuri che questa volta le cose tra loro possano davvero funzionare. Il conduttore di Made in Sud ospite ieri a Domenica In, trasmissione condotta da Mara Venier su Rai Uno, ha fatto sapere di essere molto sereno e felice al momento. Dopo un riferimento della conduttrice a Belen Rodriguez De Martino ha detto che la vede spessissimo, ma non ha aggiunto altri dettagli.

Dopo il presunto ritorno di fiamma con la Rodriguez Stefano De Martino in futuro sogna di diventare di nuovo padre? In merito a questo argomento lui alla Venier ha detto quello per i figli è un amore fortissimo. Quando è diventato padre lui aveva 23 anni, ha poi rivelato: “Se ho voglia di diventare papà ancora? Sì, però avendo costruito un rapporto così intenso con Santiago, mi dispiacerebbe quasi intaccarlo. Quindi sono un po’ frenato.” Per poi concludere: “Però magari diventerò ancora padre. Sono partito così presto che ho ancora tempo“.