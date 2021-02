Mara Venier, futuro incerto a Domenica In: la conduttrice rompe il silenzio

Lo scorso ottobre Mara Venier in diretta a Domenica In aveva annunciato che questa sarebbe stata l’ultima edizione da lei condotta. Il motivo? La voglia di dedicare più tempo alla sua famiglia e al marito Nicola Carraro. In questi mesi si è molto parlato dell’addio della conduttrice e dei probabili conduttori che potrebbero sostituirla, lei però potrebbe aver cambiato idea in merito al suo futuro televisivo.

Dopo mesi di dubbi e supposizioni Mara Venier ha rotto il silenzio in un’intervista rilasciata sull’ultimo numero del settimanale Nuovo. La nota ed amata conduttrice ha fatto sapere di aver pensato di lasciare la conduzione di Domenica In perché aveva paura che il suo lavoro avrebbe sottratto troppo tempo alla sua vita privata. Con il tempo però ha pensato molto a quanto sentirebbe la mancanza del suo pubblico e dei suoi compagni di lavoro che per lei sono la sua seconda famiglia ed è per questo che ha fatto un passo indietro.

Mara Venieri condurrà ancora Domenica In? Ecco cosa ha detto la conduttrice

Dopo averci riflettuto a lungo Mara Venier resterà al timone di Domenica In? Questo la famosa e stimata conduttrice non l’ha detto perché non ha ancora preso una decisione definitiva. Lei stessa, tra le varie cose, ha detto: “Sinceramente non ho ancora deciso che cosa farò, ma non lascerò la televisione per il cinema.” Questa voce girava da un po’, lei ci ha tenuto a smentirla dicendo che se deciderà davvero di lasciare la televisione non sarà per il cinema. La conduttrice ha poi fatto sapere che, come per ogni sua scelta, andrà dove la porterà il cuore. Al momento non è quindi chiaro se ci sarà lei al timone di Domenica In nella prossima edizione del programma.