Pamela Camassa e Bisciglia, genitori: “È il momento giusto per un figlio”

Si torna a parlare della bellissima storia d’amore tra Pamela Camassa e Filippo Bisciglia, i due stanno insieme da dodici anni e sono più innamorati e felici che mai. La loro relazione è nata grazie ad alcuni amici in comune, durante una vacanza, da quel momento sono diventati inseparabili. I due convivono a Roma, non hanno mai compiuto l’importante passo del matrimonio e non hanno ancora messo su famiglia.

In più occasioni Filippo Bisciglia ha svelato di avere sempre avuto il desiderio di diventare padre, Pamela Camassa però non ha mai voluto avere un figlio fino ad ora. Le cose potrebbero cambiare molto presto, i due hanno infatti deciso di avere un figlio. A rivelare l’importante novità ci ha pensato proprio la Camassa, in un’intervista concessa al settimanale Nuovo. Al momento la bellissima modella non è ancora incinta, ma spera di esserlo presto. Nel corso dell’intervista ha fatto sapere che il compagno le chiede già da qualche anno di avere un figlio, lui adora i bambini, Pamela è convinta che sarebbe davvero un bravo padre. La Camassa ha poi svelato: “Fino a oggi sono stata io a non volerne, ma credo che adesso sia arrivato il momento giusto per fare un figlio“.

Pamela Camassa e Figlippo Bisciglia diventeranno presto genitori

Pamela Camassa ha parlato anche della possibilità di convolare a nozze con Filippo Bisciglia. La modella ha fatto sapere che nonostante entrambi siano credenti, fino ad oggi non hanno mai pensato di sposarsi. A detta sua stanno bene così, ma ci ha tenuto a precisare che in futuro potrebbero anche decidere di diventare marito e moglie. Pamela e Filippo non vedono l’ora di diventare genitori per la prima volta, succederà presto? Non ci resta che attendere nuove indiscrezioni per scoprirlo.