Francesco Oppini svela: “Ho comprato casa, ora un figlio con Cristina”

Si torna a parlare di Francesco Oppini, ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto su Canale 5 da Alfonso Signorini su Canale 5. L’ex gieffino stava piacendo molto al pubblico, quando però ha scoperto che il reality era stato prolungato fino a febbraio ha deciso di lasciare la casa più spiata d’Italia ed è tornato alla vita di tutti i giorni.

In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo ha fatto sapere che presto lascerà la casa della Parietti, grazie all’aiuto della madre, Alba Parietti, e ai tanti sacrifici fatti in questi anni ha infatti comprato una casa tutta sua. L’appartamento si trova a Milano, a pochi chilometri dalla casa della madre. La Parietti è molto presente nella vita di Francesco Oppini, lui ha fatto sapere che era tornato a vivere con lei durante la quarantena ma prima di quel momento era già andato via di casa da dieci anni. L’ex gieffino ci ha tenuto a precisare che non ha comprato casa grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Il reality gli ha fatto guadagnare una bella somma di denaro, ma la casa l’ha acquistata grazie ai suoi sacrifici e all’importante aiuto economico che la madre gli ha dato.

Francesco Oppini va a convivere con Cristina, l’ex gieffino vuole un figlio

Francesco Oppini è davvero felice di aver comprato a casa, nella quale andrà a convivere con la fidanzata Cristina Tomasini. Importanti sono i loro progetti di coppia, l’ex gieffino ha infatti svelato che vuole costruire una famiglia con la fidanzata. In merito a ciò ha detto: “Io e Cristina ne parliamo spesso, in modo scherzoso ma deciso. L’ordine delle cose è la convivenza e un figlio. Poi penseremo anche al matrimonio.” Al momento le nozze non sono una priorità per la coppia, Oppini ha fatto sapere che prima vuole metter su famiglia. Ha poi concluso dicendo che entro un paio di anni vorrebbe avere una famiglia tutta sua.