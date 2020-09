Gemma Galgani non ha più un lavoro: “Sono a casa da marzo perché…”

Si torna a parlare di Gemma Galgani, nota dama del Trono Over di Uomini e Donne, talk show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. A causa del Coronavirus la dama torinese da mesi non sta più lavorando, a farlo sapere è stata lei stessa in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo.

In trasmissione Gemma Galgani ha sempre parlato del suo lavoro di direttrice di sala di teatro, un lavoro che svolge da quando era solo una ragazza e che ha sempre amato moltissimo. Dal 1969 al 1981 la dama torinese ha lavorato al Teatro Alfieri, ha poi iniziato a lavorare al Teatro Colosseo di Torino. Alla rivista diretta da Riccardo Signoretti la Galgani ha spiegato che a causa della pandemia la programmazione del Teatro dove lavora è stata rinviata di mesi, ad oggi non sanno quali saranno le normative per la ripresa. Gemma ha poi aggiunto: “Io ho terminato di lavorare a marzo e sono a casa, senza neppure la cassa integrazione. Ma, al di là di questo, la cosa che più mi fa soffrire è lo stop forzato del teatro: è brutto vedere fermo un mondo cui ho dedicato tutta la mia vita”.

Gemma Galgani è rimasta senza lavoro, a Uomini e Donne continua a cercare l’amore

Gemma Galgani è approdata a Uomini e Donne dieci anni fa. Continua a sognare di trovare il vero amore ma ad oggi non l’ha ancora trovato. Da quando ha perso il lavoro ha deciso di lasciare la sua amata Torino per trasferirsi a Roma. In questo modo per lei è più facile recarsi in studio per le registrazioni della trasmissione di Maria De Filippi. In molti la accusano di essere solo in cerca di visibilità e non dell’amore. Riuscirà prima o poi a trovare l’uomo giusto per lei? Questo non possiamo ancora saperlo, non ci resta che attendere per scoprirlo.