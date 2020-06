Sirius e Gemma Galgani, vacanze insieme a luglio? Lui smentisce

Si torna a parlare di Gemma Galgani e Sirius, i due prima della pausa estiva stavano approfondendo la loro conoscenza al Trono Over di Uomini e Donne, storica trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5. Tante sono le critiche e le polemiche nate a causa della loro frequentazione. Il motivo? La loro importante differenza d’età, lei ha 70 anni lui invece 26. Sono in molti a credere Nicola Vivarelli stia corteggiando Gemma solo per visibilità. Lui continua però a sostenere di essere davvero interessato.

Ora che la trasmissione è andata in pausa, come procederanno le cose tra Gemma Galgani e Sirius? Ieri l’agente del giovane corteggiatore, Fabio Filiziano, ha fatto sapere a Fanpage che i due a luglio faranno una vacanza insieme a Forte dei Marmi. Ha anche svelato che dormiranno nella stessa camera d’hotel. Filiziano ha fatto sapere che i due si vedranno nei prossimi giorni a Roma perché Vivarelli deve dare un regalo alla dama torinese, non sa però di cosa si tratta.

Sirius e Gemma Galgani non hanno ancora prenotato nessuna vacanza, ecco cosa ha detto il corteggiatore

Dopo le dichiarazioni del suo agente, Nicola Vivarelli ci ha tenuto a fare chiarezza in merito ai progetti che lui e Gemma Galgani stanno facendo per i mesi estivi. Il corteggiatore si è messo in contatto con Fanpage e ha smentito quanto detto da Filiziano dicendo che lui e la Galgani non hanno ancora organizzato alcuna vacanza e non hanno nemmeno prenotato camere di hotel. Sirius ha fatto sapere che ha tanti programmi e progetti con Gemma che non vuole rivelare perché vuole che siano delle sorprese per la dama.

Riferendosi alle dichiarazioni del suo agente, Sirius ha detto: “Forse Fabio ha mal interpretato le mie parole. Sarebbe per me bellissimo ritagliarmi dei giorni con Gemma anche nella nostra bella Italia e se gli impegni professionali da entrambi assunti ce lo permetteranno non esiterò ad organizzare qualcosa di speciale ma per ora non ci sono vacanze né stanze di albergo prenotate!”