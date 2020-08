UeD, Nicola Vivarelli lancia una frecciatina a Gemma Galgani su Instagram

Si torna a parlare di Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, noto anche come Sirius. I due si sono conosciuti pochi mesi fa al Trono Over di Uomini e Donne, trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5. La loro frequentazione è iniziata durante l’emergenza Coronavirus, con la versione digitale del programma. Tornati in studio hanno continuato ad approfondire la loro conoscenza. In molti li hanno criticati a causa della loro importante differenza d’età, lei ha 70 anni lui invece 26. Il giovane corteggiatore è stato più volte accusato di essere soltanto interessato alle telecamere e ad ottenere visibilità e non anche alla dama.

Eppure, da quando Uomini e Donne è andato in pausa Nicola Vivarelli ha più volte lasciato intendere che è colpa di Gemma Galgani se non si sono più visti in queste settimane. A detta sua lui l’ha più volte invitata, lei però ha sempre rifiutato e non si è fatta più sentire. A differenza sua, la dama continua a scegliere la strada del silenzio. Solitamente Gemma è molto attiva sui social, dove ama condividere la sua quotidianità con i tantissimi fan che la seguono, da un po’ di tempo però è completamente assente. Probabilmente la Galgani al momento non ha voglia di parlare di ciò che sta succedendo tra lei e Sirius.

Nicola Vivarelli e Gemma Galgani in crisi per colpa della dama?

Intanto, nelle ultime ore Nicola Vivarelli ha lanciato una nuova frecciatina a Gemma Galgani. Tramite una Instagram Stories ha scritto: “Mia madre una volta mi ha detto: ‘Una persona che ti apprezza non si metterebbe mai nella condizione di perderti’”. Sono in molti a pensare che con le sue parole il 26enne abbia voluto lasciare intendere che se Gemma avesse tenuto davvero alla loro frequentazione non sarebbe finita in questo modo. I due quindi non si sentono completamente più? La dama romperà presto il silenzio per dire come stanno davvero le cose tra lei e Nicola? Non ci resta che attendere per saperne di più.