Nuove critiche e accuse nei confronti di Gemma Galgani, dama indiscussa del Trono Over di Uomini e Donne. Da moltissimi anni partecipa alla nota trasmissione condotta da Maria De Filippi con la speranza di trovare l’amore, ad oggi però è ancora single. Un’ex dama in un’intervista concessa al settimanale Nuovo non le ha riservato parole gentili, l’ha infatti attaccata duramente.

Si tratta di Isabella Ricci, per un po’ anche lei ha fatto parte del parterre femminile e la rivalità con Gemma Galgani è stata palese sin dall’inizio. Le due non si sopportavano e non facevano nulla per nasconderlo. L’ex dama ha trovato l’amore con Fabio Mantovani, a maggio convoleranno a nozze e sono più innamorati e felici che mai. Nel corso dell’intervista ha parlato delle sua nozze e del percorso vissuto a Uomini e Donne, sulla dama torinese tra le varie cose ha detto: “Gemma ci deve essere per ricordarti tutto quello che tu non vuoi essere: questo è lo scopo della sua presenza nel programma.” Ha poi continuato dicendo che da anni cerca l’amore nel programma ma non saprebbe che consiglio darle senza essere scortese.

Isabella Ricci parlando ancora di Gemma Galgani ha detto che dopo il primo bacio si costruisce ogni volta castelli tutti suoi. A parer suo si comporta come una bambina dal momento che subito dopo aver conosciuto un pretendente il suo cuore parte in quarta. Ha poi concluso dicendo che la dama torinese dovrebbe imparare a gestire meglio le sue emozioni.

LEGGI ANCHE -> Alex Belli torna a parlare di Soleil Sorge: “La connessione si è spenta”